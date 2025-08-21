A khao manee macska rendkívül barátságos és társaságkedvelő. Aktív, kíváncsi és kommunikatív, ugyanakkor hangos is lehet.

A khao manee macskáról ismert, hogy mindenkit üdvözöl, aki belép a házba, és örömmel osztja meg a család minden tagjával szeretetét. Játékos természetükből adódóan, szívesen játszanak a gyerekekkel.

Forrás: a World Cat Congress (WCC) által szolgáltatott legfontosabb tények és jellemzők