OtthonMacskákFajtákKhao manee

Khao manee

A khao manee név jelentése „fehér drágakő” a macska hazájában, Thaiföldön.
Khao manee adult black and white

A khao manee macskáról

A khao manee macska rendkívül barátságos és társaságkedvelő. Aktív, kíváncsi és kommunikatív, ugyanakkor hangos is lehet.

A khao manee macskáról ismert, hogy mindenkit üdvözöl, aki belép a házba, és örömmel osztja meg a család minden tagjával szeretetét. Játékos természetükből adódóan, szívesen játszanak a gyerekekkel.

Forrás: a World Cat Congress (WCC) által szolgáltatott legfontosabb tények és jellemzők

Fajtajellemzők

Ország: Thaiföld
Szőrzet: Rövid szőrű
Méretkategória: Közepes testű
Átlagos élettartam: 10-12 év
Társaságkedvelő / Aktív / Hangos / Játékos

Főbb tények

Mérsékelt ápolást igényel
A legjobban a lakásban érzi magát
Jól kijön az emberekkel

Oldal megosztása