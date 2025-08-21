Khao manee
A khao manee név jelentése „fehér drágakő” a macska hazájában, Thaiföldön.
A khao manee macskáról
A khao manee macska rendkívül barátságos és társaságkedvelő. Aktív, kíváncsi és kommunikatív, ugyanakkor hangos is lehet.
A khao manee macskáról ismert, hogy mindenkit üdvözöl, aki belép a házba, és örömmel osztja meg a család minden tagjával szeretetét. Játékos természetükből adódóan, szívesen játszanak a gyerekekkel.Forrás: a World Cat Congress (WCC) által szolgáltatott legfontosabb tények és jellemzők
Fajtajellemzők
Ország: Thaiföld
Szőrzet: Rövid szőrű
Méretkategória: Közepes testű
Átlagos élettartam: 10-12 év
Társaságkedvelő / Aktív / Hangos / Játékos
Szőrzet: Rövid szőrű
Méretkategória: Közepes testű
Átlagos élettartam: 10-12 év
Társaságkedvelő / Aktív / Hangos / Játékos
Főbb tények
Mérsékelt ápolást igényel
A legjobban a lakásban érzi magát
Jól kijön az emberekkel
A legjobban a lakásban érzi magát
Jól kijön az emberekkel
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