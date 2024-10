Nem hegymászók.

A perzsa macskák legszívesebben a kanapén heverésznek, és onnan figyelik, mi történik körülöttük, ahelyett, hogy ugrálnának, másznának, és új csúcsokat hódítanának meg a nappaliban. Bár ők is szeretnek játszani, mint bármelyik macska, sokkal többre tartják a bútorok által nyújtott passzív kényelmet, mint a fel-le rohangálást. A perzsa macskák idegenkednek a futástól, sokkal inkább sétálni szeretnek. Végül is aligha kell bizonyítaniuk bármit is.