A gyakran a világ legnépszerűbb macskájaként is emlegetett ragdoll valóban mindent tud, ami egy macskától elvárható. Amellett, hogy hatalmas babakék szemeivel, dús bundájával és bársonyos mancsaival kivételesen gyönyörű fajta, a legnagyobbak közé is tartozik, ezért garantáltan feltűnést kelt mindenhol. A ragdoll macska nagyon intelligens, ugyanakkor könnyen kezelhető, szelíd és társaságkedvelő is – és ragaszkodó. Nevét is onnan kapta, hogy olyan laza és nyugodt, amikor felemeli az ember.

Hivatalos név: ragdoll

Eredete: USA