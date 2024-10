A fejlődési szakasz kulcsfontosságú a kölykök életében. Ez a nagy változások, felfedezések és új találkozások időszaka. Egy sziámi kölyök energia-, fehérje-, ásványianyag- és vitaminszükséglete sokkal nagyobb, mint egy felnőtt macskáé. Testük fenntartása mellett a növekedéshez is szükségük van energiára és tápanyagokra. A kölykök növekedése két fázisra osztható:

Az elválasztás során a kölyök átáll a folyékony táplálékról – vagy anyatejről – a szilárd táplálékra. Ez természetes körülmények között 3–6 hetes korban következik be, amikor megjelennek a tejfogak. Ekkor a kölyökmacska még nem tudja összeroppantani a falatokat, ezért puha ételt (beáztatott tápszemeket vagy megfelelő nedves eledelt) adjon neki, hogy megkönnyítse a folyadékról a szilárd táplálékra való áttérést. A születés utáni 4. és 12. hét között csökken a kölyök természetes immunitása, amit az anyamacska előteje (a kolosztrum) biztosított számára, miközben a kölyök immunrendszere fokozatosan fejlődik. Ebben az immunitási résnek nevezett kritikus időszakban megfelelő antioxidánsokra, többek közt E-vitaminra van szüksége a szervezete természetes védekezőképességének kialakulásához. A kölyökmacskának egy intenzív és elég kényes növekedési időszakon kell keresztülmennie, melynek során emésztési zavarok léphetnek fel. Az étrendjének nemcsak energiadúsnak kell lennie, hogy kielégítse az alapvető szükségleteit, hanem jól emészthető fehérjéket is kell tartalmaznia a fejlődő emésztőrendszer számára. A prebiotikumok, például a frukto-oligoszacharidok is segíthetnek megóvni az emésztőrendszer egészségét és a bélflóra egyensúlyát. Mi lesz az eredmény? Minden szempontból jó minőségű lesz a széklete. A kölyök táplálékának omega-3 zsírsavakat – pl. EPA-DHA-t – kell tartalmaznia, amelyek segítik az idegrendszer és az agy megfelelő fejlődését.