A macskámnak lehet-e húgyúti problémája?

A túlsúlyos vagy elhízott, valamint a mozgásszegény életmódot folytató macskáknál nagyobb eséllyel alakulnak ki húgyúti problémák, mint az egészséges súlyú és aktív életmódot folytató macskáknál. Az idősebb macskák szintén hajlamosabbak a krónikus vesebetegségre és más szisztematikus betegségekre, mint például az endokrin betegségekre.

Megfigyelték, hogy a jelentős stressz alatt álló macskáknál nagyobb valószínűséggel alakul ki húgyúti probléma. Stresszt jelenthet bármilyen újdonság a házban, mozgás, táplálék változás, rosszul elhelyezett vagy nehezen megközelíthető alomtálca, és ha több állat él a háztartásban. Ha egy macska és a gazdája szoros kapcsolatban áll egymással, a macska akár a gazdája stresszét is képes átvenni, ami szintén egészségügyi problémákat okozhat.

A macskák húgyúti problémáinak kezelése

Ha a fent említett tünetek közül bármelyiket észleli, fontos, hogy macskáját elvigye az állatorvoshoz, mivel az állatorvos azonosítani tudja a problémát, és biztosítani tudja a lehető legjobb kezelést.

Ugyanakkor az életmódja és a táplálása révén is hozzájárulhat, hogy macskája megőrizze húgyúti rendszerének egészségét. A macskák természetüknél fogva nem hajlandók sok vizet inni – sivatagi emlősöktől származnak, amelyeknek nem lenne rendszeres víz-hozzáférésük – de a víz fontos a húgyúti rendszer egészségének fenntartásához. A vízfogyasztás növelése elősegítheti a vizelet ürítését és a vizelet hígítását a kristályosodás kockázatának csökkentése érdekében.

Úgy ösztönözheti a macskáját, hogy több vizet igyon, ha több tálat helyez el a ház körül, és nem a táplálék, alomtálca, vagy valamilyen forgalmas hely mellé teszi azt. Tartsuk szobahőmérsékleten, és töltsük fel a tálat a peremig, így könnyen hozzáférhető lesz. A folyó víz, például egy csepegő csap vagy vízszökőkút is nagyon vonzó lehet számukra.

A macska táplálása is hozzájárulhat a húgyúti rendszer egészségéhez is; bizonyos száraz vagy nedves tápok segítenek a vízfelvételben is.

A húgyúti problémák sajnos gyakoriak a macskáknál, de az állatorvos által javasolt megfelelő kezeléssel szükség esetén a táplálással, életmóddal és gyógyszeres kezeléssel támogathatja egészségüket.