​Milyen élelmiszerek mérgezők a macskám számára?

Mérgező élelmiszerek, amelyektől óvja a macskát

A háztartásban fellelhető számos étel hasonlóan mérgező a macskákra, és a tünetek a rosszulléttől a súlyos szervkárosodásig terjednek.

A kutyákhoz hasonlóan a macskák számára is mérgező a csokoládé a teobromin tartalma miatt. Minél sötétebb színű a csokoládé, annál több teobromint tartalmaz. Az elfogyasztott csokoládé mennyiségétől és típusától függően a macskák szívritmuszavart tapasztalhatnak, remeghetnek, rohamokat kaphatnak, és akár el is pusztulhatnak.

Mind a vöröshagyma, mind a fokhagyma gondot okoz a macskák szervezetében, mivel növelik a vörösvérsejtek lebomlásának és a vérszegénység kialakulásának esélyét. Gyomor-bélrendszeri zavarokat is okozhatnak, és akár hasmenést is. A szőlő és a mazsola is hasonlóan mérgező a macskák számára, és legrosszabb esetben veseelégtelenséget okoznak, amelynek korai figyelmeztető jelei a többszöri hányás és hiperaktivitás.

Habár a fehérje a macskák táplálásának elengedhetetlen része, bizonyos típusú fehérjék károsíthatják egészségüket. Ha nyers tojással eteti a macskát, akkor az ételmérgezést kaphat, illetve ezzel kockáztatja a biotin (egyfajta B-vitamin) felszívódását a tojásfehérjében található avidin nevű fehérje miatt. Ha a macska nagy mennyiségű májat fogyaszt, megnövekszik az A-vitamin-mérgezés veszélye, ami hatással lehet a csontozatára, és csontritkuláshoz vezethet.

Ne etesse ételmaradékkal macskáját, mivel ezáltal arra ösztönzi, hogy ételért kolduljon, ezenkívül ily módon súlygyarapodás következhet be, és károsodhat a macska emésztőrendszere. A zsíros és sült ételek túlságosan megterhelők lehetnek a macskák számára, és hasmenést okozhatnak. Nem szabad alkohol- és koffeintartalmú élelmiszert adni a macskáknak, mivel kis méretük miatt ezeknek sokkal erősebb hatásuk van a szervezetükre, mint az emberi szervezetre, és komoly károkat okozhat bennük.

Habár gyakran tejet lefetyelve képzeljük el a macskákat, az anyamacskáról való leválasztás után megnövekszik bennük a laktózintolerancia, és a tejfogyasztás emésztési zavarokat és kellemetlenségeket okozhat.

Ha úgy gondolja, hogy macskája valamilyen mérgező anyagot evett, azonnal forduljon állatorvosához, aki tanácsot tud majd adni Önnek a teendőkkel kapcsolatban – ezen kívül ügyeljen rá, hogy megelőzze a bajt a mérgező anyagok, élelmiszerek vagy növények házi kedvencétől való távol tartásával.