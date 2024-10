Macskájának bőrproblémái

Macskája gyakori vakaródzását nem csak élősködő, hanem bőrprobléma is okozhatja. Ez lehet egy gombás fertőzés, például ótvar, amely sérülés, harapás vagy közvetlen érintkezés útján juthat be a bőrbe, majd ott elkezdi irritálni a legfelső bőrréteget. A vakaródzás másik oka lehet akné, amely viszketést okoz, és begyulladt, vörös bőrsérülésként jelentkezik, leginkább az áll környékén.

Ha macskája táplálási rendje nem elégíti ki annak táplálkozási igényeit, az gyenge minőségű szőrzetet és bőrt, ezzel együtt pedig viszketést eredményezhet. Például, ha az étrend nem tartalmazza az Omega-3 zsírsavak és egyéb vitaminok megfelelő kombinációját, amelynek révén bőre megtarthatja nedvességet, és erőteljesebben töltheti be az irritáló anyagok ellenében kifejtett védőhatását, a bőr kiszáradhat, hámlani kezdhet, melynek következtében a macska vakaródzni fog.

A rendszeresen kültéren járó macskáknál olykor erőteljes vakaródzás figyelhető meg, amivel a bundájukra vagy bőrükre tapadt környezeti szennyeződéseket (például fadarbokat vagy magokat) próbálják eltávolítani. Ha ezek beszorulnak macskája szőrzetébe, gyakran fog mosakodni, hogy megpróbáljon tőlük megszabadulni.

Macskája és az allergia

Az erőteljes vakaródzás és mosakodás oka allergia is lehet, amelynek tünetei a macskája bőrén észlelhetők. A macskákban allergiás reakcióhoz három fő ok vezethet: bolhák, eleség és környezeti allergének. Egyes macskák idővel allergiásak lehetnek a bolhákra, ekkor immunrendszerük túlzott reakcióval válaszol egy bolhacsípésre, amely irritációt okoz. Bizonyos környezeti allergének, mint a fűmagok vagy poratkák is súlyosbíthatják a macska szervezetére rótt terhelést.

A macskák továbbá eledelük bizonyos összetevőire is allergiásak lehetnek, amely a kitettség során alakul ki; ahelyett, hogy az adott dolgot ártalmatlanként kezelné, szervezetük immunválaszért felelős sejtjei tévesen aktiválódnak, és ez viszketéshez vezet.

A macska mosakodása fontos ahhoz, hogy magát tisztán és egészségesen tartsa, de soha nem szabad túlzottá válnia. Látogassa meg állatorvosát, ha azt látja, hogy macskája rendszeresen vakaródzik, vagy magát nyalogatja, és tanácsot kaphat, hogy mit érdemes tennie.