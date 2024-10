Miért csökken a macskám testsúlya?

Macskája testsúlya természetes módon is változik, amikor kölyökmacskából felnőtt macskává válik, illetve a neme, a fajtája, a kora, az életmódja és a táplálása is hatással van a testsúlyára. Azonban, ha hirtelen testsúly csökkenést vesz nála észre, fontos, hogy felkeresse állatorvosát, mivel ez komolyabb, tisztázatlan probléma tünete is lehet. Testsúly csökkenés normál, megnövekedett vagy lecsökkent étvágy esetén is előfordulhat.

Gyomor- és bélrendszeri rendellenességek macskáknál

Ha macskája emésztőrendszerében kellemetlen érzés, fájdalom vagy irritáció alakul ki, az étvágycsökkenéshez vezethet, ami pedig testsúly csökkenést okoz, mivel macskája nem akar majd enni. A gyomor-bélrendszeri betegségek közé tartozhat a gyulladásos bélbetegség (IBD), a bélflóra egyensúlyhiánya, az élelmiszer-allergia vagy a vékonybél működésének problémái. Azt is észreveheti, hogy macskájának szőrzete és bőre a szokásosnál rosszabb állapotban van.

Szisztémás betegség

A szisztémás betegségben, mint például a krónikus vesebetegségben, a pajzsmirigy túlműködésben vagy a cukorbetegségben szenvedő macskák súlyvesztés jeleit mutathatják. Attól függően, hogy milyen betegség okozza súlyvesztést, a macska étvágya változatlan is maradhat. Fontos, hogy az állatorvosa kizárja az ilyen, súlyvesztést okozó betegségeket.

Macskák májbetegsége

A macskák gyakran nem mutatják a májbetegség klinikai jeleit, amíg az nem nagyon előrehaladott; azonban a súlyvesztés egy korai jel a letargia, a hányás és az étel elutasítása mellett.