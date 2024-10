Mikrobióta cica

A macskák kölyökkoruktól kezdve igazi ínyencek. Ez nem is csoda, hiszen ízlelőbimbóik életük legkorábbi szakaszától kezdve tökéletesen működnek, így már a fiatal állatok is képesek az ízeket megkülönböztetni. A táplálkozás azonban nem csak arról szól, hogy kedvencünk mit eszik meg szívesen, az egészséges testi funkciók is nagymértékben függenek attól, hogy az állat megkapja-e a létfontosságú tápanyagokat.