Ha táplálékfelvételről van szó, egyes macskáknak nagyobb az étvágyuk, mint másoknak. Ha ez igaz az Ön macskájára, akkor fontos, hogy olyan eledelt válasszon, amely nemcsak a macska természetes preferenciáinak felel meg, hanem olyan tápanyagokat is tartalmaz, amelyek támogatják általános egészségi állapotát. A felnőtt macskák számára alkalmas ROYAL CANIN® Aroma Exigent kifejezetten a válogatós macska minden tápanyagszükségletét szem előtt tartva lett összeállítva az optimális egészség támogatása érdekében. Sok válogatós macskát gyakran vonzanak a hal alapú aromás eledelek. Ezt szem előtt tartva a ROYAL CANIN® Aroma Exigent-et kifejezetten úgy fejlesztettük ki, hogy különleges aromaprofilja révén stimulálja macskája természetes preferenciáját. A ROYAL CANIN® Aroma Exigent energiatartalmát kifejezetten úgy alakítottuk ki, hogy segítsen macskájának az ideális testsúly megtartásában. Ügyeljen arra, hogy kövesse a csomagoláson található adagolási útmutatót, hogy ne lépje túl macskája a javasolt napi táplálékbeviteli mennyiségét. Megfigyelésre alapuló kutatások kimutatták, hogy minden macskának természetes preferenciája van bizonyos táplálékok iránt, ezek a preferenciák általában a következő 3 szemponthoz kapcsolódnak: • Fehérjeszint • Aromaprofil • Változatos ízvilág Ezért a ROYAL CANIN® 3 különböző receptúrát fejlesztett ki - hogy még a legnyűgösebb macskák is elégedettek legyenek! Ezek a termékek mind a Feline Preference termékcsalád részét képezik, és tartalmazzák a ROYAL CANIN® Savour Exigent és a ROYAL CANIN® Protein Exigent termékeket is. Mi több, a ROYAL CANIN® Aroma Exigent gondosan válogatott tápanyagokat tartalmaz, amelyek segítenek támogatni felnőtt macskája húgyúti egészségét. A ROYAL CANIN®-nál elkötelezettek vagyunk amellett, hogy táplálási megoldásokat kínáljunk kedvence igényeinek megfelelően. Minden termékünk kiterjedt minőségellenőrzési folyamaton megy keresztül, hogy garantáljuk az optimális minőségű eledelt, valamint, hogy megfeleljen macskája különleges táplálkozási igényeinek és életmódjának. Ez azt jelenti, hogy amikor macskája ROYAL CANIN® Aroma Exigent-et eszik, teljes értékű és kiegyensúlyozott étrendet kap.