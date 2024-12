A brit rövidszőrű macska erőteljes és izmos testének a megfelelő táplálóanyagokra van szüksége ahhoz, hogy egészséges és erős maradjon. A ROYAL CANIN® British Shorthair Adult [felnőtt brit rövidszőrű macska számára összeállított] tápja kifejezetten úgy van összeállítva, hogy tartalmazza mindazokat a tápanyagokat, amelyekre a felnőtt brit rövidszőrű macskának szüksége van. Tekintettel e macska erőteljes testalkatára, a ROYAL CANIN® British Shorthair Adult gondosan beállított mennyiségű fehérjét tartalmaz, ami hozzájárul az izomtömeg fenntartásához. Ezen túlmenően a táp ki van egészítve L-karnitinnel – egy, az egészséges zsíranyagcserében fontos szerepet játszó tápanyaggal – is. A tápban lévő omega-3 zsírsavak (EPA és DHA) segítenek megőrizni a macska csontjainak és ízületeinek egészségét – ami azt jelenti, hogy a macska képes fenntartani szokásos aktivitási szintjét anélkül, hogy bármilyen kellemetlen érzése lenne. A ROYAL CANIN® British Shorthair Adult táp taurint (egy aminosavat), valamint EPA és DHA zsírsavakat is tartalmaz, ezáltal segít fenntartani a macska egészséges szívműködését. A táp gondosan kiegyensúlyozott ásványianyag-összetétele segít támogatni és fenntartani a macska egészséges szívműködését. A ROYAL CANIN® British Shorthair Adult tápszemcséje kifejezetten úgy van megtervezve és kialakítva, hogy megfeleljen a brit rövidszőrű macska széles állkapcsának. A tápszemcse nagy mérete és ívelt alakja lehetővé teszi, hogy a macska könnyen megragadja azt, egyúttal rágásra ösztönzi a macskát, ami elősegíti a jó szájhigiénia megőrzését. Annak érdekében, hogy kielégítse az egyes macskák egyedi ízlését, a ROYAL CANIN® British Shorthair Adult nedves tápként is kapható, ízletes szószban. Ha vegyes (száraz és nedves) etetést kíván alkalmazni, egyszerűen kövesse etetési útmutatónkat annak érdekében, hogy macskája a nedves és a száraz tápból is megfelelő mennyiségeket kapjon az optimális előnyök biztosítása érdekében. A ROYAL CANIN®-nál mi elkötelezettek vagyunk amellett, hogy a kedvenc szükségleteinek megfelelő táplálási megoldásokat nyújtsunk. Minden termékünk átfogó minőségellenőrzési eljáráson esik át a tápok optimális minőségének biztosítása, illetve a macska különleges diétás igényeinek és életmódjának való megfelelés érdekében. Ez azt jelenti, hogy a ROYAL CANIN® British Shorthair Adult tápot fogyasztó macska egy teljes értékű és kiegyensúlyozott tápot kap.