Habár az Ön brit rövidszőrű macskája már teljesen felnőtt és a világ a lábai előtt hever, továbbra is kiegyensúlyozott és teljesértékű táplálásra van szüksége, hogy fenntarthassa egészségét. A ROYAL CANIN® British Shorthair Adult in Gravy kifejezetten úgy lett összeállítva, hogy tartalmazza mindazokat a tápanyagokat, amelyekre a felnőtt brit rövidszőrű macskának szüksége van. A brit rövidszőrű macskának jellegzetes erős, izmos testalkata van. Ahogy egy természetes és erős macskának, úgy neki is a testsúlyát zsír helyet elsődlegesen az izomzat adja. Ebből adódóan a megfelelő tápanyagok (csak úgy mint a megfelelő etetési adag) elengedhetetlenek számára. A ROYAL CANIN® British Shorthair Adult in Gravy mérsékelt energia- és megfelelő zsírtartalmú (3.2%) a hatékony testsúlykontroll érdekében - ez segít csökkenteni az esetleges nem kívánt súlynövekedés valószínűségét. A macskája rövid, sűrű és plüss tapintatú bundája egészségének fenntartásában segít a ROYAL CANIN® British Shorthair Adult in Gravy, amelynek gondosan kiegyensúlyozott tápanyagösszetétele, beleértve a különféle vitaminokat, nemcsak segít fenntartani az egészséges, jól táplált bundát de segíti és megőrzi a bőr egészségét is. Mi több, a A ROYAL CANIN® British Shorthair Adult in Gravy táp gondosan kiegyensúlyozott ásványianyag-összetétele segít megőrizni a húgyutak egészségét támogatva az egészséges húgyúti működést az Ön macskájában. Annak érdekében, hogy kielégítse az egyes macskák egyedi ízlését, a ROYAL CANIN® British Shorthair Adult száraz tápként is kapható, ropogós és ízletes falatok formájában. Ha vegyes (száraz és nedves) etetést kíván alkalmazni, egyszerűen kövesse etetési útmutatónkat annak érdekében, hogy macskája a nedves és a száraz tápból is megfelelő mennyiségeket kapjon az optimális előnyök biztosítása érdekében. A ROYAL CANIN®-nál mi elkötelezettek vagyunk amellett, hogy a kedvenc szükségleteinek megfelelő táplálási megoldásokat nyújtsunk. Minden termékünk átfogó minőségellenőrzési eljáráson esik át a tápok optimális minőségének biztosítása, illetve a macska különleges diétás igényeinek és életmódjának való megfelelés érdekében. Ez azt jelenti, hogy a ROYAL CANIN® British Shorthair Adult in Gravy tápot fogyasztó macska egy teljes értékű és kiegyensúlyozott tápot kap.