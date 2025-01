A brit rövidszőrű kölyökmacska növekedési időszaka a változás és az új felfedezések időszaka. Az e fajtára jellemző erős, izmos test kifejlődéséhez a kölyökmacskának megfelelő táplálási támogatásra van szüksége. A ROYAL CANIN® British Shorthair Kitten [brit rövidszőrű kölyökmacskák számára összeállított] tápot kifejezetten e kölyökmacska sajátos táplálkozási igényeit szem előtt tartva állították össze, hogy az a kölyökmacska számára a lehető legjobb életkezdetet biztosítsa, ami egyúttal jó alapot teremt a felnőtt életévekben mutatott egészséges fejlődéshez. E fajta nyugodt természete és súlygyarapodási hajlama miatt egy különleges táp etetése és a táplálék kiadagolása kulcsfontosságú a kölyökmacska egészséges növekedése szempontjából. A ROYAL CANIN® British Shorthair Kitten táp gondosan beállított fehérjetartalommal és pontosan kiegyensúlyozott vitamin- és ásványianyag-összetétellel rendelkezik, hogy támogassa az egészséges izmok és az erős csontok kialakulását. Mivel a kölyökmacska immunrendszere még fejlődésben van, egy ki plusz támogatásra van szüksége a táplálék részéről is. Az e tápban lévő antioxidáns komplex tartalmazza a nélkülözhetetlen E-vitamint és segít erősíteni a kölyökmacska természetes védekező rendszerét. Ezen túlmenően a ROYAL CANIN® British Shorthair Kitten félhold alakú, gondosan beállított méretű és állagú tápszemcséjét a kölyökmacska könnyebben meg tudja ragadni. A tápszemcse rágásra ösztönzi a macskát, ami elősegíti az erős fogak kialakulását és a jó általános szájhigiéniát. Mivel a kölyökmacska emésztőrendszere mintegy 12 hónapos életkorig éretlen marad, a kitűnő minőségű fehérjét tartalmazó táp kiválasztása fontos a táp megfelelő emészthetőségének biztosításához. Ezért tartalmaz e táp L.I.P. (emészthetetlen fehérjében szegény) fehérjéket, amelyek kifejezetten a kitűnő emészthetőségükről ismertek. A táp prebiotikumokat is tartalmaz, melyek segítenek fenntartani a bélflóra megfelelő egyensúlyát. Annak érdekében, hogy kielégítse az egyes macskák egyedi ízlését, a ROYAL CANIN® British Shorthair Kitten nedves tápként is kapható, ízletes szószban. Ha vegyes (száraz és nedves) etetést kíván alkalmazni, egyszerűen kövesse etetési útmutatónkat annak érdekében, hogy macskája a nedves és a száraz tápból is megfelelő mennyiségeket kapjon az optimális előnyök biztosítása érdekében. A ROYAL CANIN®-nál mi elkötelezettek vagyunk amellett, hogy a kedvenc szükségleteinek megfelelő táplálási megoldásokat nyújtsunk. Minden termékünk átfogó minőségellenőrzési eljáráson esik át a tápok optimális minőségének biztosítása, illetve a macska különleges diétás igényeinek és életmódjának való megfelelés érdekében. Ez azt jelenti, hogy a ROYAL CANIN® British Shorthair Kitten tápot fogyasztó macska egy teljes értékű és kiegyensúlyozott tápot kap.