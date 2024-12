Noha az Ön felnőtt macskája aktív és egészséges, fontos, hogy meg is tudja őrizni az egészségét. Az egészséges macskáknak is egy kitűnő minőségű, egészséges, a hasznos tápanyagokat megfelelő mennyiségben tartalmazó táplálékra van szükségük, amely felnőtt éveik során végig támogatja egészségük megőrzését. A ROYAL CANIN® Fit 32 táp felnőtt, 1–7 éves életkorú macskák számára alkalmas. A tápot kifejezetten úgy állították össze, hogy az a tápanyagszükséglet optimális kielégítése révén elősegítse a macskára jelenleg jellemző egészséges állapot támogatását és fenntartását. Az Ön macskájának magas színvonalú táplálásra van szüksége a felnőttkorra jellemző szükségletek teljes körű kielégítéséhez – a ROYAL CANIN® Fit 32 ezért optimális tápanyagprofillal rendelkezik, és megfelelő mennyiségben tartalmazza mindazokat a hasznos tápanyagokat, melyek az Ön felnőtt macskája jó egészségének támogatásához és fenntartásához szükségesek. A ROYAL CANIN® Fit 32 gondosan beállított kalóriatartalma segít megőrizni a felnőtt macska ideális testsúlyát, ami hozzájárul az optimális fizikai állapot fenntartásához. Amikor a macska tisztálkodik és más macskákat is tisztogat azok nyalogatása révén, a szőrlabdák kialakulása teljesen normális jelenség. Annak köszönhetően, hogy különleges étrendi rostokat tartalmaz, a ROYAL CANIN® Fit 32 táp segít a macskának megszabadulni az esetlegesen lenyelt szőrszálaktól és szőrdaraboktól, így végső soron jelentősen csökkenti a szőrlabdák előfordulását. Ezen túlmenően a ROYAL CANIN® Fit 32 táp kiegyensúlyozott mennyiségben tartalmaz hasznos tápanyagokat – például különféle vitaminokat és ásványi anyagokat – annak érdekében, hogy segítsen megőrizni az Önéhez hasonló felnőtt macskák húgyrendszerének egészségét. A ROYAL CANIN®-nál mi elkötelezettek vagyunk amellett, hogy az adott macska szükségleteinek megfelelő táplálási megoldásokat nyújtsunk. Minden termékünk átfogó minőségellenőrzési eljáráson esik át a tápok optimális minőségének biztosítása, illetve a macska különleges táplálkozási igényeinek és életmódjának való megfelelés érdekében. Ez azt jelenti, hogy a ROYAL CANIN® Fit 32 tápot fogyasztó macska egy teljes értékű és kiegyensúlyozott tápot kap.