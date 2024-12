A lakásban élő felnőtt macskák – mint az Ön macskája is – általában kevesebbet mozognak, mint a szabadba kijáró társaik, ezért az optimális egészségük fenntartásához fontos egy hasznos tápanyagokat tartalmazó kiegyensúlyozott és teljes értékű táp etetése. A ROYAL CANIN® Indoor 27 tápot kifejezetten a lakásban élő felnőtt macskák táplálkozási szükségleteinek szem előtt tartásával állították össze. A ROYAL CANIN® Indoor 27 táp egy kitűnően emészthető fehérjét (L.I.P.) tartalmaz, melyet kifejezetten a nagyon jó emészthetősége miatt választottak ki, E fehérje segít csökkenteni a macska bélsarának mennyiségét és a bélsár kellemetlen szagát is, ami a keveset mozgó macskákra jellemző lassúbb bélpasszázs miatt alakul ki. A lakásban élő macska aktivitási szintje alacsonyabb, mint a szabadba kijáró macskáké. Emiatt a ROYAL CANIN® Indoor 27 táp csak mérsékelt mennyiségű zsírt tartalmaz annak biztosítása érdekében, hogy a macska kalóriabevitele összhangban legyen az aktivitási szinttel – e mérsékelt kalóriatartalom az egészséges testsúly fenntartásához is hozzájárul. A lakásban élő macskák gyakran hosszú időt töltenek tisztálkodással. A ROYAL CANIN® Indoor 27 táp különleges étrendi rostokat – köztük útifű maghéjat és magvakat – tartalmaz, így segít a macskának megszabadulni a lenyelt szőrszálaktól, aminek köszönhetően jelentős mértékben csökken a szőrlabdák előfordulása. Ezen túlmenően a ROYAL CANIN® Indoor 27 táp hozzájárul a felnőtt macska húgyrendszerének egészségesen tartásához is. A ROYAL CANIN® Indoor száraz tápok különböző változatokban kaphatók a macska életmódjától, küllemétől és életkorától függően: Indoor Appetite Control (étvágykontroll), Indoor Long Hair (hosszú szőrű macskák számára) és Indoor 7+ (7 évesnél idősebb macskák számára). A ROYAL CANIN®-nál mi elkötelezettek vagyunk amellett, hogy az adott macska szükségleteinek megfelelő táplálási megoldásokat nyújtsunk. Minden termékünk átfogó minőségellenőrzési eljáráson esik át a tápok optimális minőségének biztosítása, illetve a macska különleges táplálkozási igényeinek és életmódjának való megfelelés érdekében. Ez azt jelenti, hogy a ROYAL CANIN® Indoor 27 tápot fogyasztó macska egy teljes értékű és kiegyensúlyozott tápot kap.