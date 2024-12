Indoor Sterilized Morsels in Gravy

A lakásban tartott ivartalanított macskák kevésbé aktívak, mint a szabadban élő társaik, ami azt jelenti, hogy hajlamosak lehetnek bizonyos egészségügyi érzékenységekre. A teljes értékű és kiegyensúlyozott étrend segíthet támogatni a felnőtt, lakásban tartott macska különleges táplálási igényeit. A ROYAL CANIN® Indoor Sterilised in Gravy egy speciálisan ivartalanított, lakásban tartott macskák számára kifejlesztett receptúra. A lakásban tartott macskák általában kevesebbet mozognak, mint a szabadban tartott társaik, és ez a mozgáshiány néha gyengébb emésztéshez és bűzös bélsárhoz vezethet. A ROYAL CANIN® Indoor Sterilised in Gravy kiválóan emészthető fehérjéket tartalmaz, és Zeolittal - egy támogató ásványi anyaggal van kiegészítve, amely segít macskája emésztésének egészségét támogatni. A lakásban tartott ivartalanított macskák húgyrendszere érzékeny lehet, ezért a ROYAL CANIN® Indoor Sterilised in Gravy speciálisan extra nedvességtartalommal készült, hogy növelje a vízfelvételt és segítsen fenntartani macskája húgyuti egészségét. A ROYAL CANIN® Indoor Sterilised in Gravy sajátos módon úgy lett összeállítva, hogy megfeleljen a felnőtt macskák által ösztönösen kedvelt optimális tápanyagprofilnak, amelyet ösztönösen még a legválogatósabb macskák is kedvelnek. Ez a receptúra a zsírokat, szénhidrátokat és fehérjéket olyan optimális arányban tartalmazza, amely minden macskának megfelelő. Tudományos megfigyelések és tanulmányok alapján ezt a receptúrát számos lakásban tartott macska kedveli. A megfigyelések során a macskatulajdonosok arról számoltak be, hogy macskáik szívesen és élvezettel fogyasztották ezt az eledelt. A ROYAL CANIN® Indoor sterilised Gravy nedves táp két alternatív textúrában is kapható, hogy még jobban elnyerjék macskája étvágyát: ROYAL CANIN® Indoor Sterilised Loaf és ROYAL CANIN® Indoor Sterilised in Jelly. Mindenképpen kövesse a csomagoláson található napi etetési útmutatót, hogy macskája biztosan a megfelelő mennyiségű eledelt kapja. A ROYAL CANIN® Indoor macskáknak szánt termékcsalád minden egyes tápanyagban gazdag receptúráját úgy állítottuk össze, hogy egyedi táplálkozási igényeinek kielégítésével támogassuk macskája egészségét és jólétét.