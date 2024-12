Indoor Sterilized Morsels in Jelly

A lakásban tartott ivartalanított macskák kevésbé aktívak, mint szabadban élő társaik, így hajlamosak bizonyos egészségügyi érzékenységekre. A lakásban tartott felnőtt macska teljes értékű és kiegyensúlyozott táplálásával támogathatjuk egyedi táplálkozási igényeiket. A ROYAL CANIN® Indoor Sterilised in Jelly kifejezetten az ivartalanított, lakásban tartott macskák számára lett kifejlesztve. Ők általában kevesebbet mozognak, mint a szabadban tartott társaik, ami gyakran vezethet emésztési panaszokhoz, például gyengébb emésztéshez és bűzös bélsárhoz. A ROYAL CANIN® Indoor Sterilised in Jelly kiválóan emészthető fehérjéket tartalmaz, hogy támogassa macskája emésztését. Mi több, ez a termék Zeolitot is tartalmaz - egy olyan ásványi anyagot, amely segít macskája emésztésének egészségét támogatni. Az ivartalanított, lakásban tartott egyedeknek érzékeny lehet a húgyrendszere. A ROYAL CANIN® Indoor Sterilised in Jelly extra nedvességtartalommal készült, hogy növelje a vízfelvételt és segítsen fenntartani macskája húgyuti egészségét. A ROYAL CANIN® Indoor Sterilised in Jelly kifejezetten úgy lett összeállítva, hogy megfeleljen annak az optimális tápanyagprofilnak, amelyet ösztönösen még a legválogatósabb macskák is kedvelnek. Ez a személyre szabott receptúra a fehérjék, szénhidrátok és zsírok optimális egyensúlyát tartalmazza, amely a lakásban tartott macska igényeihez igazodik. A tudományos megfigyelések során a ROYAL CANIN® Indoor Sterilised in Jelly-t a vizsgálatban részt vevő lakásban tartott macskák fokozott előnyben részesítették, valamint látható módon szívesen és jóízűen fogyasztották. A ROYAL CANIN® Indoor Sterilised nedves táp két alternatív textúrában is kapható, hogy még jobban elnyerjék macskája étvágyát: ROYAL CANIN® Indoor Sterilised Loaf és ROYAL CANIN® Indoor Sterilised in Gravy. Mindenképpen kövesse a csomagoláson található napi etetési útmutatót, hogy macskája biztosan a megfelelő mennyiségű eledelt kapja. A ROYAL CANIN® Indoor macskáknak szánt termékcsalád minden egyes tápanyagban gazdag receptúráját úgy állítottuk össze, hogy egyedi tápanyagszükségleteinek kielégítésével támogassuk macskája egészségét és jólétét.