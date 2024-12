Instinctive 7+ Gravy

Ahogy macskája az idősödő korba lép, táplálási igényei és preferenciái valószínűleg megváltoznak. Ezért fontos, hogy a macskája számára ebben az életszakaszban választott eledel olyan tápanyagokat tartalmazzon, amelyek továbbra is kiemelten támogatják egészségét. A 7 évesnél idősebb macskák számára alkalmas ROYAL CANIN® Instinctive 7+ in Gravy kifejezetten a felnőtt macska megváltozott tápanyagszükségletét szem előtt tartva lett összeállítva. Ahogy macskája idősödik, aktivitási szintje idővel természetesen csökken. A ROYAL CANIN® Instinctive 7+ in Gravy speciális antioxidáns komplexet tartalmaz, amely segít macskája vitalitásának támogatásában. A minőségi tápanyagoknak köszönhetően, amelyek segítenek macskája energiaszükségletének kielégítésében, ez a táp ideális támogatást nyújt a vitalitás fenntartásához. Emellett előfordulhat, hogy bizonyos eledelek, amelyek korábban talán kellemesek voltak az ízlelésének, macskája már nem kedveli. Ezért a ROYAL CANIN® Instinctive 7+ in Gravy kifejezetten úgy lett összeállítva, hogy megfeleljen az idősödő macskák által ösztönösen kedvelt optimális makrotápanyag-profilnak. Mi több, a ROYAL CANIN® Instinctive 7+ in Gravy megfelelő foszfortartalma által segít támogatni macskája egészséges veseműködését. Macskája veséjének egészsége minden életkorban rendkívül fontos, ezért ideálisak azok az eledelek, amelyek olyan tápanyagokat tartalmaznak, amelyek segítik a vesefunkciók fenntartását. A ROYAL CANIN® Instinctive 7+ minden macska egyéni preferenciáinak kielégítése érdekében zamatos zselés állagban is kapható. A ROYAL CANIN®-nál elkötelezettek vagyunk amellett, hogy táplálási megoldásokat kínáljunk kedvence igényeinek megfelelően. Minden termékünk kiterjedt minőségellenőrzési folyamaton megy keresztül annak érdekében, hogy garantáljuk az optimális minőségű eledelt, valamint hogy megfeleljen macskája különleges táplálkozási igényeinek és életmódjának. Ez azt jelenti, hogy amikor macskája ROYAL CANIN® Instinctive 7+ in Gravy-t eszik, teljes értékű és kiegyensúlyozott étrendet kap.