Instinctive Jelly

Néha nehéz feladat lehet olyan eledelt találni macskájának, amely táplálási szempontból is előnyös és étvágygerjesztő. A macskák válogatósak tudnak lenni, és gyakran nem eszik meg a macskaeledelt, ha az nem az ízlésüknek megfelelő - még akkor sem, ha az úgy van összeállítva, hogy tartalmazza a macskának szükséges tápanyagokat. A ROYAL CANIN® Instinctive in Jelly úgy lett összeállítva, hogy megfeleljen a felnőtt macskák által ösztönösen kedvelt optimális makrotápanyag-profilnak. Az optimális ízletesség, azaz a textúra, az aroma és az íz érdekében gondosan kiválasztott tápanyagokat tartalmaz, így a végtermék egy olyan eledel, amelynek macskája egyszerűen nem tud majd ellenállni. A vitaminok, ásványi anyagok és aminosavak széles választékának köszönhetően (amelyek mind szükségesek az általános egészség és a egyenletes növekedés fenntartásához), macskája egy kiválóan emészthető és táplálási szempontból kiegyensúlyozott eledelt fogyaszt. További lebontásban a tápanyag-összetétel által tartalmaz fehérjét az egészséges izomműködéshez és a csontok szilárdságához, nyersrostokat az emésztőrendszer működésének támogatásához és nyershamut - ami a megfelelő mennyiségű ásványi anyagok, mint például a kálium biztosításához szükséges. Ezért ezt a tápanyagkombinációt nemcsak úgy terveztük, hogy ösztönösen fogyasztható és táplálási szempontból egészséges legyen, hanem úgy is összeállítottuk, hogy segítsen fenntartani az ideális testsúlyt és támogassa az húgyutak egészségét. A ROYAL CANIN® Instinctive in Jelly optimális zsírtartalma nélkülözhetetlen az energiaszint megfelelő szabályozásához. Emellett a rostok megfelelő keveréke és a fehérje hozzájárul a jóllakottság érzéséhez. Egyes macskák egyéni igényeinek kielégítése érdekében a ROYAL CANIN® Instinctive ízletes szószos vagy pépes állagban is kapható. A ROYAL CANIN®-nál elkötelezettek vagyunk az iránt, hogy táplálási megoldásokat kínáljunk kedvence igényeinek megfelelően. Minden termékünk kiterjedt minőségellenőrzési folyamaton megy keresztül annak érdekében, hogy garantáljuk az optimális minőségű eledelt, valamint hogy megfeleljen macskája különleges táplálkozási igényeinek és életmódjának. Ez azt jelenti, hogy amikor macskája ROYAL CANIN® Instinctive in Jelly-t eszik, teljes értékű és kiegyensúlyozott étrendet kap.