Kitten Chunks in jelly

Amikor kölyökmacskája körülbelül 4 hónapos, növekedési üteme lelassulhat, de aktivitási szintje egyre nagyobb és nagyobb! Ez olyan időszak, amikor a kölyökmacskájának megfelelő tápanyagokra van szüksége a csontok, izmok, szervek, immun- és idegrendszer fejlődésének támogatásához. Hamarosan a kölyökmacskának 30 felnőtt, maradó foga lesz. A ROYAL CANIN® Kitten in Jelly tápot kifejezetten úgy fejlesztettük ki, hogy támogassa a kölyökmacskák tápanyagszükségletét növekedésük megerősödési szakaszában. Ez az összetétel a 4-12 hónapos korú kölyökmacskák számára felel meg, mivel ekkor jelentős fizikai és viselkedésbeli változások időszakán mennek keresztül. Ez az egyedi étrend optimális méretű, állagú és ízű nedves falatokat kínál zselében a növekedésben lévő kölyökmacskák számára. Olyan tápanyagokat is tartalmaz, mint a C- és E-vitamin a kölyökmacska egészséges immunrendszerének fejlődéséhez. Ezek az antioxidánsok bizonyítottan serkentik az ellenanyagok szintjének fokozottabb és gyorsabb emelkedését az oltást követően. A ROYAL CANIN® Kitten in Jelly továbbá Omega-3 zsírsavakban (DHA) gazdag, amely támogatja az agy fejlődését és az egészséges látás kialakulását. A jótékony hatású prebiotikumok (MOS) és kitűnően emészthető fehérjék kombinációjának köszönhetően a ROYAL CANIN® Kitten in Jelly a bél-mikrobióta (bélflóra) egészséges egyensúlyát is támogatja a megfelelő emésztés érdekében. A ROYAL CANIN® Kitten in Jelly tápot úgy fejlesztettük ki, hogy kielégítse a legigényesebb macskák ízlelését. Ez a nedves táp kölyökmacskája számára pozitív érzékszervi tapasztalatot biztosít, támogatja az egészséges mértékű hidratáltságot, és tökéletes a ROYAL CANIN® Kitten száraz tápszemcséivel való vegyes etetéshez. Tudta, hogy a kölyökmacskák tápanyagszükséglete változik, ahogy növekednek? Mire kölyökmacskája eléri a 12 hónapos kort, olyan étrendre van szüksége, amely egyedileg igazított, hogy megfeleljen a felnőtt macska tápanyagszükségleteinek. Ebben a szakaszban át lehet térni a ROYAL CANIN® felnőtt macskák számára kifejlesztett étrendjeire, amelyek kaphatók száraz tápként vagy nedves szószos (pecsenyelében), zselés (kocsonyában) vagy pépes formában is elérhetők. A Royal Caninnél elkötelezettek vagyunk egy jobb világ megteremtése iránt a macskák és a kutyák számára. Több mint 50 éve dolgozunk szoros együttműködésben tenyésztőkkel, állatorvosokkal és kisállatszakértőkkel, megosztva egymással a szakmai tudást és a tudományos kutatásokat, hogy megteremtsük az egyedi, precíz, tápanyagokkal kapcsolatos megoldásokhoz való elkötelezett hozzáállást. Valamennyi termékünk esetében átfogó minőség-ellenőrzési eljárást folytatunk le, biztosítva az eledelek optimális minőségét. Amikor kölyökmacskája ROYAL CANIN® Kitten in Jelly tápot eszik, teljes értékű és kiegyensúlyozott táplálékot kap.