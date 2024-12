Számos macskatulajdonos ivartalaníttatja kölyökmacskáját körülbelül 6 hónapos korától. A műtétet követő 48 órán belül kölyökmacskája emésztése lelassul, de valószínűleg pont olyan éhes lesz, mint máskor. Mivel az ivartalanított kölyökmacskák aktivitási szintje egyre nagyobb és nagyobb, olyan eledelre van szükségük, amely támogatja az egészséges növekedést a szükségtelen súlyfelvétel elkerülésével. A ROYAL CANIN® Kitten Sterilised tápot kifejezetten úgy fejlesztettük ki, hogy támogassa az ivartalanított kölyökmacskák tápanyagszükségletét növekedésük megerősödési szakaszában. Ez a formula a 6-12 hónapos korú ivartalanított kölyökmacskák számára felel meg, mivel ekkor jelentős fizikai és viselkedésbeli változások időszakán mennek keresztül. Ez az egyedi étrend mérsékelt zsírtartalommal rendelkezik a súlyfelvétel kockázatának csökkentéséért, míg a fehérje, kalcium és foszfor optimális szintjét tartalmazza az egészséges fejlődésért. Olyan tápanyagokat is tartalmaz, mint a C- és E-vitamin a kölyökmacska egészséges immunrendszerének fejlődéséhez. Ezek az antioxidánsok bizonyítottan serkentik az ellenanyagok szintjének fokozottabb és gyorsabb emelkedését az oltást követően. A ROYAL CANIN® Kitten Sterilised továbbá Omega-3 zsírsavakban (DHA) gazdag, amely támogatja az agy fejlődését és az egészséges látás kialakulását. A jótékony hatású prebiotikumok (MOS) és kitűnően emészthető fehérjék kombinációjának köszönhetően a ROYAL CANIN® Kitten Sterilised a bél-mikrobióta (bélflóra) egészséges egyensúlyát is támogatja a megfelelő emésztés érdekében. A ROYAL CANIN® Kitten Sterilised tápszemcséit kifejezetten úgy fejlesztettük ki, hogy megfeleljenek a kölyökmacskák kis méretű állkapcsának. Mechanikus fogtisztító hatása rágás közben segít megőrizni a fogak egészségét. Tudta, hogy a kölyökmacskák tápanyagszükséglete változik, ahogy növekednek? Mire ivartalanított kölyökmacskája eléri a 12 hónapos kort, olyan étrendre van szüksége, amely egyedileg igazított, hogy megfeleljen a felnőtt macska tápanyagszükségleteinek. Ebben a szakaszban a macska áttérhet a ROYAL CANIN® Appetite Control Care tápra, amely száraz tápszemcsék formájában és zselés (kocsonyában) nedves tápként kapható. A Royal Caninnél elkötelezettek vagyunk egy jobb világ megteremtése iránt a macskák és a kutyák számára. Több mint 50 éve dolgozunk szoros együttműködésben tenyésztőkkel, állatorvosokkal és kisállatszakértőkkel, megosztva egymással a szakmai tudást és a tudományos kutatásokat, hogy megteremtsük az egyedi, precíz, tápanyagokkal kapcsolatos megoldásokhoz való elkötelezett hozzáállást. Valamennyi termékünk esetében átfogó minőség-ellenőrzési eljárást folytatunk le, biztosítva az eledelek optimális minőségét. Amikor kölyökmacskája ROYAL CANIN® Kitten Sterilised tápot eszik, teljes értékű és kiegyensúlyozott táplálékot kap.