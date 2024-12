A maine coon a legnagyobb testű háziasított macska a világon de nagyon sok tulajdonos tisztában van vele, hogy hatalmas termete szelíd viselkedéssel és igazán kedves természettel párosul. A hatalmas testméret és a nagy termet megterhelő lehet az ízületek számára- a maine coon a masszív csontozata és izomrendszere miatt az átlagos macskák testtömegének akár háromszorosát is elérheti. A ROYAL CANIN® Maine Coon Adult in Gravy kifejezetten e fajta igényeinek figyelembevételével készült. Megnyugodhat, az Ön Maine Coon-jának táplálási igényei számunkra legalább olyan fontosak mint Önnek. A ROYAL CANIN® Maine Coon Adult in Gravy magas energiatartalmú összetétele biztosítja, hogy macskáját megfelelő mennyiségű energiával lássa el az átlagos napi tevékenységeihez. A ROYAL CANIN® Maine Coon Adult in Gravy taurinban és DHA-ban, EPA-ban (omega-3 zsírsavak) gazdag, hogy elősegítse az egészséges szív működésének folyamatos támogatását. Az EPA és DHA kifejezetten jótékony hatással van macskája csont- és ízületrendszerére is. Nagy testmérete és csontozata miatt különleges figyelmet kell szentelni macskája izületei általános állapotának és egészségének. A maine coon macskának sűrű, tömött félhosszú szőrzete van, finom, puha aljszőrzettel. Az ebben a formulában levő specifikus aminosavak, vitaminok, omega-3 és omega-6 zsírsavak segítenek fenntartani a bőr és szőrzet egészségét az Ön macskájánál. A szőrzet nutritív támogatása mellett ajánlott a rendszeres szőrápolás annak egészsége megőrzése érdekében. Annak érdekében, hogy kielégítse az egyes macskák egyedi ízlését, a ROYAL CANIN® Maine Coon Adult száraz tápként is kapható, roppogós és ízletes falatok formájában. Ha vegyes (száraz és nedves) etetést kíván alkalmazni, egyszerűen kövesse etetési útmutatónkat annak érdekében, hogy macskája a nedves és a száraz tápból is megfelelő mennyiségeket kapjon az optimális előnyök biztosítása érdekében. A ROYAL CANIN®-nál mi elkötelezettek vagyunk amellett, hogy a kedvenc szükségleteinek megfelelő táplálási megoldásokat nyújtsunk. Minden termékünk átfogó minőségellenőrzési eljáráson esik át a tápok optimális minőségének biztosítása, illetve a macska különleges diétás igényeinek és életmódjának való megfelelés érdekében. Ez azt jelenti, hogy a ROYAL CANIN® Maine Coon Adult in Gravy tápot fogyasztó macska egy teljes értékű és kiegyensúlyozott tápot kap.