Ha Ön Maine Coon tulajdonos akkor tisztában van vele, hogy a világ legnagyobb háziasított macskájának tekintélyes méretéhez kellemes természet párosul. A masszív csont és izomrendszer miatt az átlagos macskák testtömegének akár háromszorosát is elérhetik. A ROYAL CANIN® Maine Coon Adult kifejezetten ennek a fajtának az igényeinek figyelembevételével készült. Megnyugodhat, az Ön Maine Coon-jának táplálkozási igényei számunkra legalább olyan fontos mint Önnek. A ROYAL CANIN® Maine Coon Adult táp taurinnal és Omega-3 zsírsavakban(EPHA,DHA) gazdag ,hogy elősegítse és támogassa a szív és érrendszer egészséges működését. Az EPA és a DHA a macskája csont- és ízületrendszerére is jótékony hatással van. A nagy méret és a különleges csontozat miatt különleges figyelmet érdemel az ízületei általános állapota és egészsége. A specifikus aminosavak, vitaminok, omega-3 és omega-6 zsírsavak segítenek fenntartani az egészséges bőr és szőr kondíciót. A Maine Coon macskáknak sűrű félhosszú szőrük van finom aljszőrük. Ráadásul a szőrzet nutritív támogatása valamint a rendszeres fésülése erősen ajánlott. A Maine Coon-nak hatalmas állkapcsa van ami jellegzetes táplálék felvételt és rágást eredményez. Ezért lett a szemcse a ROYAL CANIN® Maine Coon Adult tápban hatalmas méretűre és kocka alakúra tervezve-ezzel megnyújtva a rágás folyamatát és így elősegítve a megfelelő szájhigiéniát. Annak érdekében, hogy kielégítse az egyes macskák egyedi ízlését, a ROYAL CANIN® Maine Coon Adult nedves tápként is kapható, ízletes szószban. Ha vegyes (száraz és nedves) etetést kíván alkalmazni, egyszerűen kövesse etetési útmutatónkat annak érdekében, hogy macskája a nedves és a száraz tápból is megfelelő mennyiségeket kapjon az optimális előnyök biztosítása érdekében. A ROYAL CANIN®-nál mi elkötelezettek vagyunk amellett, hogy a kedvenc szükségleteinek megfelelő táplálási megoldásokat nyújtsunk. Minden termékünk átfogó minőségellenőrzési eljáráson esik át a tápok optimális minőségének biztosítása, illetve a macska különleges diétás igényeinek és életmódjának való megfelelés érdekében. Ez azt jelenti, hogy a ROYAL CANIN® Maine Coon Adult tápot fogyasztó macska egy teljes értékű és kiegyensúlyozott tápot kap.