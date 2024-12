Egyes macskák válogatósak, és megtagadhatják a nekik felkínált táplálék elfogyasztását. Ez a magatartás azonban nem „belső” vagy eredendő tulajdonsága a macskáknak, így az korrigálható olyan tápok kiválasztásával, amely amellett, hogy egészséges tápanyagokat tartalmaz, megfelel az adott macska kényes étvágyának vagy sajátos ízlésének. A ROYAL CANIN® Savour Exigent tápot kifejezetten ezeknek a különleges igényeknek a szem előtt tartásával állították össze. Egyes válogatós macskák számára vonzó lehet, ha etetőtáljukban többféle ízű táplálék van. A macska természetes ízlésének kielégítése érdekében a Savour Exigent táp két, egymás hatását kiegészítő tápszemcsét tartalmaz, melyek összetétel és állag tekintetében is eltérnek, így felerősítik a kétféle íz érzékelését és serkentik az étvágyat még a legválogatósabb macskák esetében is. Mivel a táp állagával kapcsolatos tényezők erősen befolyásolják a macskák táplálékpreferenciáit, a Savour Exigent tápszemcséje egyszerre ízletes és könnyen emészthető annak érdekében, hogy tovább serkentse a macska természetes étvágyát. A macska táplálékának megválasztásakor hasznos tudni, hogy a természetes preferencia minden macska esetében három tényezőn alapul: az aromaprofilon, az ízek változatosságán és a fehérjeszinten. A ROYAL CANIN® ezért három különleges összetételt fejlesztett ki, hogy kielégítse a válogatósabb macskák táplálkozási igényeit is. Ezen túlmenően a ROYAL CANIN® Savour Exigent célzottan beállított energiatartalma segít fenntartani az Önéhez hasonló felnőtt macskák ideális testsúlyát. A lakásban élő és a szabadba kijáró macskák számára egyaránt alkalmas ROYAL CANIN® Savour Exigent táp tovább serkenti a macska étvágyát és biztosítja a számára mindazokat a tápanyagokat, amelyek az aktivitás és az egészség megőrzéséhez szükségesek. A ROYAL CANIN®-nál mi elkötelezettek vagyunk amellett, hogy az adott macska szükségleteinek megfelelő táplálási megoldásokat nyújtsunk. Minden termékünk átfogó minőségellenőrzési eljáráson esik át a tápok optimális minőségének biztosítása, illetve a macska különleges táplálkozási igényeinek és életmódjának való megfelelés érdekében. Ez azt jelenti, hogy a ROYAL CANIN® Savour Exigent tápot fogyasztó macska egy teljes értékű és kiegyensúlyozott tápot kap.