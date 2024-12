Egyes macskák emésztőrendszere bizonyos típusú tápokra érzékeny lehet. Ha az Ön macskája esetében is ez a helyzet, a táplálkozás megváltoztatására lehet szükség a gyomor megnyugtatása érdekében. Sok olyan tápanyag van, amely nagy valószínűséggel nyugtató hatást gyakorol a macska emésztőrendszerére. Az 1–7 éves felnőtt macskák számára alkalmas ROYAL CANIN® Sensible 33 tápot kifejezetten a bizonyos táplálékokra való érzékenység tüneteit mutató felnőtt macskák igényeinek szem előtt tartásával állították össze. A ROYAL CANIN® Sensible 33 táp egy olyan különleges tápanyag-kombinációt tartalmaz, amely erősíti és támogatja az optimális emésztőszervi biztonságot és az egészséges bélflóra fenntartását. A táp kitűnő minőségű tápanyagokat, többek között fehérjéket – például a kitűnő emészthetőségéről ismert L.I.P. fehérjét – tartalmaz annak érdekében, hogy csökkentse a macska vastagbelébe jutó emésztetlen anyagok mennyiségét. A ROYAL CANIN® Sensible 33 táp etetése azután is folytatható, hogy a macska emésztőrendszerének működése javulni kezd, mivel a táp kifejezetten úgy van összeállítva, hogy ne csak javítsa a macska emésztését, hanem hosszú távon is fenntartsa az emésztőrendszer jobb működését. A ROYAL CANIN® Sensible 33 táp rendkívül ízletes. Három különféle alakú tápszemcséjének és gondosan kiválasztott ízesítő anyagainak köszönhetően serkenti a táplálékfelvételt és megkönnyíti az emésztést. A kisebb adagok etetése biztosítja, hogy a macska emésztőrendszerének nem kell olyan nagy munkát végeznie, ami csökkenti nem megfelelő gyomorműködés miatti kellemetlen érzést. A ROYAL CANIN® Sensible 33 táp koncentrált energiatartalma előnyös az olyan macskák számára, amelyek nagyobb energiasűrűségű tápot igényelnek. Ezen túlmenően a ROYAL CANIN® Sensible 33 tápot úgy állították össze, hogy segítsen fenntartani az Önéhez hasonló felnőtt macskák húgyrendszerének egészségét. A ROYAL CANIN®-nál mi elkötelezettek vagyunk amellett, hogy az adott macska szükségleteinek megfelelő táplálási megoldásokat nyújtsunk. Minden termékünk átfogó minőségellenőrzési eljáráson esik át a tápok optimális minőségének biztosítása, illetve a macska különleges táplálkozási igényeinek és életmódjának való megfelelés érdekében. Ez azt jelenti, hogy a ROYAL CANIN® Sensible 33 tápot fogyasztó macska egy teljes értékű és kiegyensúlyozott tápot kap.