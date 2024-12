SENSORY™ TASTE Chunks in gravy

Bár a macskák kevesebb ízlelőbimbóval rendelkeznek és az ízlelés nem a legerősebb érzékük, akkor is különlegesen speciális. Mivel a macska eredetileg ragadozó állat, ezért különösen érzékenyek a táplálék húsos, zamatos jegyeire. Még ha kevesebb féle ízt képesek is megkülönböztetni, akkor is igen érzékenyek bizonyos ízekre. Jelentősen javítja macskája egészségi állapotát és közérzetét az, ha tápláléka nemcsak tápláló, hanem az érzékszerveire is változatosan hat. A ROYAL CANIN® Sensory Taste formula ízét erőteljes pirított, húsos és karamellizált jegyek jellemzik, melyek igen erős ingert nyújtanak macskája különleges ízérzékelésére, így az etetés különleges élményt nyújt az állat érzékszerveinek. A ROYAL CANIN® Sensory termékcsaládjának további termékei a Sensory Smell és a Sensory Feel. Vonzó összetételének köszönhetően mindegyik termék igazán étvágygerjesztő, és stimulálja a macska érzékszerveit. A táp összetétele igazodik ahhoz az optimális makrotápanyag-összetételhez, melyet ösztönösen előnyben részesítenek a felnőtt macskák. A formula olyan tápanyagok kombinációját is tartalmazza, amelyek segítenek támogatni a felnőtt macskák húgyúti egészségét. Ha felváltva eteti macskáját nedves és száraz eledellel, még változatosabb textúrákat kínálhat számára, ezáltal még jobban segíthet stimulálni az étvágyát. A nedves és száraz eledelt egyaránt tartalmazó étrend válogatós macskák esetében is jó választás. A megfelelő etetési adag érdekében mindenképpen kövesse az etetési útmutatót. A Sensory™ nedves tápok bármelyik Feline Health Nutrition Adult száraz tápunkkal kombinálható. A ROYAL CANIN® vállalatnál elkötelezettek vagyunk a kisállatok szükségleteinek megfelelő táplálási megoldások nyújtása iránt. Valamennyi termékünk esetében átfogó minőség-ellenőrzési eljárást folytatunk le, biztosítva az eledelek optimális minőségét, valamint, hogy megfeleljenek macskája speciális táplálási igényeinek és életmódjának. Ez azt jelenti, hogy amikor macskája ROYAL CANIN® Sensory Taste tápot eszik, teljes értékű és kiegyensúlyozott összetételű táplálékot fogyaszt.