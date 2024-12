Sterilised 7+

Az ivartalanítás által előidézett élettani változások befolyásolják a macska mindennapi életét, ezért azokat figyelembe kell venni a megfelelő táp kiválasztásakor. Noha az ivartalanítás átlagosan akár kétszeresére is növelheti a macska váható élettartamét, egyben megnöveli annak a kockázatát is, hogy a macska túlsúlyossá válik. Az ivartalanítást követően csökken az energiaszükséglet, a macska étvágya viszont fokozódik. Egyes ivartalanított macskáknál nagyon nehéz elérni a jóllakottságot. Az öregedés folyamata élettani változásokat is magával hoz: a macska általában többet alszik, antioxidáns védelmi szintje csökken és veséinek egészségi állapota is romolhat. Még ha fiatalnak és aktívnak is tűnik a macskája, az öregedés több jele is észlelhető lehet rajta. Ezek közé tartozik, hogy a macska a szokásosnál többet alszik, hízik vagy fogy, bundája kevésbé selymes, és a viselkedésében is bekövetkezhetnek változások. Fontos, hogy a megfelelő tápanyagokkal megkönnyítsük számára az öregedés folyamatát.