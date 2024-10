Új macska kiválasztásakor számos tényezőt kell figyelembe venni. Az egyik annak eldöntése, hogy fajtatiszta lenne-e az ideális az Ön számára, vagy sem, és hogy ez miben jelentene mást a macskák igényeit és tulajdonságait illetően.

Az, hogy egy macska hogyan viselkedik, a genetikai felépítésétől, valamint a szocializálódás időszakában megélt élményeitől egyaránt függ. Ez az időszak rövid időt ölel fel a kölyökmacskák életében, általában 8 hetes korukig tart, azonban a kiscica hat hónapos koráig még fogékony lesz a viselkedése alakítására.

Fajtatiszta macska

A fajtatiszta macskák a macskapopuláció csak kis részét teszik ki. A „pedigré” (törzskönyv) kifejezés általában a macska neveltetéséről és őseiről szóló bejegyzést jelenti. A pedigrét egy konkrét fajtához jegyzik be a macskafajták regisztrálását végző testületek valamelyikében, és garanciát ad arra, hogy a macska hordozza a fajtájára jellemző tulajdonságokat, és hogy felmenői szerint is az adott fajtához tartozik.

Legyen vagy ne legyen fajtatiszta macskám?

Nincs jó vagy rossz válasz, mivel ez személyes szempontok alapján dönthető el. Egyesek szívesebben választanak macskát menhelyről, és így a jótett mellett macskatulajdonosokká is válnak.

Fajtatiszta macskákat is lehet találni a menhelyeken, mivel számos tenyésztőklub tart fenn mentőszolgálatot az általuk tenyésztett fajta otthon nélkül maradt egyedei számára.

Előfordul, hogy a tenyésztők is keresnek otthont idősebb macskáik számára, habár a legtöbb tenyésztő szereti megtartani idősebb macskáit, miután azokat ivartalanították.

Ha eldöntötte, hogy fajtatiszta vagy nem fajtiszta macskát választ, akkor könnyebb lesz eldönteni azt is, honnan szerezze be a macskáját. Habár a legtöbb fajtatiszta házi kedvencet tenyésztőtől szerzik be, a nem fajtiszta macskák többféle forrásból is származhatnak. A leggyakoribb források egy barát vagy szomszéd véletlenül világra jött macskaalomja, vagy a menhelyek.

Miért válasszak fajtatiszta macskát?

A fajta szelektív keresztezéssel jön létre a különböző fizikai jellemzők biztosításáért: a hosszú szőr, a fej és a fül, vagy például a farok formája. A kiválasztás hatással van a természetre és a viselkedésre is. Ezért van az, hogy az egyes fajták jellemvonásai általában jól meghatározottak. Sokkal nehezebb előre látni a befogadott vagy megmentett kiscica természetét, és a keverékek rajongói a megmondhatói annak, hogy ez a bájuk része. A fajtatiszta macskák szerelmeseit általában nem csupán az állat szépsége vonzza, hanem annak jelleme is.

Például, a ragdoll híresen nyugodt, csendes macska, amely szépen tud alkalmazkodni új otthonához, a norvég erdei macska társaságkedvelő, így kiváló kedvenc a gyerekek számára, míg a keleti rövidszőrű macskákról tudható, hogy több időt igényelnek gazdájukkal, és erős köteléket alakítanak ki emberi társaikkal. A fajtatiszták tulajdonságainak és igényeinek ismeretében könnyebben választhatja ki az elképzeléseinek megfelelő macskát.

Napjainkban a ragdoll, maine coon és bengáli macska különösen népszerűek. Az utóbbi években robbanásszerűen váltak népszerűvé a különleges tulajdonságokkal rendelkező macskák, mint például a szőrtelen szfinx macska, a göndör szőrzetű rex és a farok nélküli man-szigeti macska.

Olyan macskát fog választani, amely megjelenése elnyeri majd a tetszését, de fontosabb az, hogy megfelelő legyen az Ön számára a fajta természete és viselkedése. Ha szeretne többet megtudni a macskafajták egyedi tulajdonságairól és igényeiről, használja fajtakeresőnket, vagy vegyen részt egy macskakiállításon, és beszélgessen a tenyésztőkkel.