Van ideje a macska gondozására?

Egy kiscica vidámságot hozhat a házba, de idővel meg fog nőni, így a macska hosszú távú elköteleződést kíván. Sokan úgy gondolják, hogy a macska gondozása egyszerűbb mint a kutyáé, de a macskáknak is rengeteg figyelemre és törődésre van szükségük.

A gondozás és a törődés módját többek között az is befolyásolja, hogy egy idősebb macska vagy egy kölyök mellett dönt. A kölykök több gondoskodást, tanítást és rendszeres etetést igényelnek, mint a felnőtt macskák. El kell döntenie azt is, hogy fajtatiszta macskát vagy pedig keveréket választ, tehát egy tenyésztőtől vagy pedig állatmenhelyről szerzi be az állatot. Néhány állatmenhelyről származó macska traumán esett át, ami miatt kezdetben körültekintőbb gondoskodást igényelnek.

Az, hogy egy macska hogyan cselekszik, illetve minként reagál, a genetikai felépítésétől, valamint a megélt élményeitől egyaránt függ. A kiscica legtöbb szociális készségét nyolchetes koráig tanulja meg, így a korai hetekben is létfontosságú, hogy elég időt és figyelmet szenteljen neki.

Beleférne egy felnőtt macska vagy kiscica a napirendjébe?

Bármely állat megváltoztatja az Ön életvitelét, remélhetőleg egyoldalúan pozitív módon. Ugyanakkor a napirendjének néhány eleme rögzített lehet, ezért érdemes megfontolnia, hogy azok miként fognak működni, illetve hogyan alkalmazkodnak majd egy felnőtt macska vagy kiscica érkezéséhez.

Kérdések, amelyeket fel kell tennie Önmagának:

Vannak gyermekei? Ez befolyásolhatja, hogy milyen fajta macska mellett dönt, mivel némelyek kevésbé alkalmasak fiatalabb gyermekek mellé, mint mások.

Tart más házi kedvenceket otthonában? Ők miként reagálnának az új jövevényre? Egy újonc bemutatása a meglévő házi kedvenceknek körülményes lehet. Időt és türelmet igényel. A teljes elfogadás több hónapig is eltarthat, de lehet, hogy soha nem történik meg.

Van szabadtéri helye, vagy a macska kizárólag lakásban lesz tartva?

Teljes munkaidőben dolgozik-e, és ha igen, mi történik a macskával, amikor épp nincs otthon?

Képes lesz megfelelően biztosítani otthonát, hogy az macskabarát legyen?

Milyen gyakran szokott utazni? Ha a macskája nélkül akar elutazni, alaposan gondolja át a különféle gondozási lehetőségeket.

Képes pénzügyileg támogatnia macskájának igényeit, beleértve a kisállat-biztosítást, élelmezést, állatorvosi számlákat, valamint az ápolást és az utazásokat?

Ezek a kérdések nem csupán arra vannak hatással, hogy az otthona és életstílusa kedvező-e egy boldog és egészséges macska tartásához, hanem arra is, hogy milyen fajta macska lenne a legjobb választás.