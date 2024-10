A egészséges testsúly eléréséhez egyensúlyt kell teremteni a táplálékkal bevitt és a macska által felhasznált energiamennyiségek között.



Kiindulásként kövesse az Ön által választott macskaeledel etetési útmutatóját. Az adag méretének meghatározásakor azonban több szempontot is figyelembe kell venni. A macskák esetében a javasolt etetési mennyiség többnyire csak iránymutatásként szolgál.



Először is vegye figyelembe macskája aktivitási szintjét: gyakran mozog, sok időt tölt a szabadban, vagy egy elkényelmesedett, lakásban tartott cicáról van szó? A napi energiaszükségletet az határozza meg, hogy mennyit mozog a macska.



Azután az is számít, hogy ivartalanítva van-e a macska. Ez is befolyásolhatja, hogy mennyi ennivalóra van szüksége. Az ivartalanítás megváltoztatja a macska anyagcseréjét, ami azt jelenti, hogy másképp működik az emésztése. Fontos, hogy fokozottan figyeljen macskája alakjára és az aktivitásában jelentkező minden változásra, és ezeknek megfelelően állítsa be az eleségadagot.