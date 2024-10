Bár a kutyabarátoknak több elmélete is van ezzel kapcsolatban, a beagle eredete meglehetősen bizonytalan. Minden valószínűség szerint azonban a rómaiak vadászkutyáitól származnak, amelyeket nyulak és hasonlók elfogására használtak. Később, az Erzsébet-kortól kezdve felbukkantak festményeken és az irodalomban is.



Akkoriban voltak kisebb, drótszőrű beagle-ök is, amelyek közül néhány annyira kistestű volt, hogy egy vadászkabát zsebében is elfért. A beagle mérete az évek során megnövekedett, de a fajta kisebb változata, az úgynevezett „zsebbeagle” néha még ma is előfordul.

Bár a beagle név eredete az idő homályába vész, sokak szerint a gael „beag” (kicsi) kifejezésből származik. Mások úgy vélik, a vadászkürtök felharsanására utaló francia kifejezésből („be'geule”) ered.

Mindenesetre a beagle mint modern kutyafajta az 1830-as évek környékén jelenhetett meg Nagy-Britanniában. Úgy gondolják, hogy több fajta – köztük esetleg a talbot, az északi beagle és a déli kopó – keresztezéséből alakulhatott ki. A beagle személyisége úgy tűnik, hogy ezeknek a legjobb tulajdonságait egyesíti.

1890-ben alakították meg a Beagle Klubot Nagy-Britanniában, és a fajtastandardot röviddel ezt követően fogadták el. Napjainkban a beagle rendszeres szereplő a világ kedvenc fajtáinak listáján.

A beagle jó viselkedése, mérete és engedelmes természete miatt a laboratóriumokban is kedvelt fajta. Szerencsére sok jótékonysági szervezet dolgozik azon, hogy otthont találjon nekik. Szeretne egy beagle-t? Gondolt már arra, hogy örökbe fogadjon egy laboratóriumi kutyát?