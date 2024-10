A megfontolt bearded collie éber, eleven, magabiztos és aktív kutya. Jellemében kitartó, intelligens munkakutya, amely sosem ideges. A bearded collie mozgása láthatóan könnyed, és nagy területet is elegánsan, kecsesen jár be. A járása alapján is megállapítható, hogy munkára született. A szakértők dicsérik juhászkutyákra jellemző mozgását, amely egyszerre rugalmas és hatékony.

Társként békés és higgadt, szinte bármely család életébe képes beilleszkedni. Közismerten békés a gyerekekkel és más családtagokkal, valamint eleven, játékos természete idős korára sem változik meg.

Forrás: főbb tények és jellemzők a Fédération Cynologique Internationale (FCI) szervezettől származnak