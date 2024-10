A boxer eledelének kiválasztásakor számos tényezőt kell figyelembe venni: életkor, életmód, aktivitási szint, fiziológiai és egészségi állapot, beleértve az esetleges betegségeket vagy érzékenységeket is. A táplálék energiát biztosít a kutya és a teljes értékű tápanyagkészítménynek megfelelő egyensúlyban kell tartalmaznia minden tápanyagot, hogy egyikből se legyen hiány vagy többlet, mivel mindkettő káros hatással lehet a kutyára. Mindig álljon a rendelkezésére tiszta és friss víz a húgyutak megfelelő működése érdekében. Meleg időben, és különösen, ha sportolni megy, vigyen magával vizet, hogy kutyája gyakran tudjon inni. Az energiabevitelt is az éghajlati viszonyokhoz kell igazítani. Télen a szabadban élő kutyának több energiára van szüksége. Az alábbi ajánlások egészséges állatokra vonatkoznak. Ha kutyájának egészségügyi problémái vannak, kérjük, forduljon állatorvosához, aki speciális állatorvosi étrendet fog előírni számára.

A boxer kölykök energia-, fehérje-, ásványianyag- és vitaminszükséglete sokkal nagyobb, mint a felnőtt kutyáké. Testük fenntartása mellett a növekedéshez is szükségük van energiára és tápanyagokra. A boxer kölykök immunrendszere 15 hónapos korukig, fokozatosan fejlődik ki. A megfelelő antioxidánsokkal, így többek közt E-vitaminnal segíthetjük a természetes védekezőképességük kialakulását a nagy változások, felfedezések időszakában, amikor még minden új nekik. Emésztési funkcióik is különböznek a felnőtt boxerekétől: emésztőrendszerük még nem teljesen fejlett, ezért fontos, hogy jól emészthető fehérjéket biztosítsunk számukra, amelyeket hatékonyan hasznosítanak. A prebiotikumok, például a frukto-oligoszacharidok segítenek megóvni az emésztőrendszer egészségét és a bélflóra egyensúlyát, ami jó állagú székletet eredményez.

Fontos, hogy megfelelő méretű, formájú és állagú tápszemcsét válasszunk, hogy jól meg tudják fogni a fogaikkal, és könnyebben meg tudják enni. Ez a növekedési szakasz mérsékelt energiaigényt is jelent. A nagytestű kölyökkutyák, például a labrador retriever kölykök esetében, amelyek növekedési időszaka hosszú és intenzív, különösen jellemző az, hogy problémák alakulhatnak ki a csontozat és az ízületek fejlődése során, beleértve a végtaghibákat, a csontdeformitásokat és az ízületi elváltozásokat. A növekedés első szakasza elsősorban a csontok fejlődésével jár, bár az izmok is elkezdenek növekedni. A labrador retriever kölykök megfelelően alacsony energiatartalmú eledellel történő táplálása és a megfelelő napi mennyiség segít a növekedés sebességének szabályozásában és a fenti kockázatok minimalizálásában. Az ivartalanítás is hozzájárul a túlsúly kialakulásához.