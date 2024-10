Ennek a fajtának a mérsékelt testmozgás a legmegfelelőbb. Tévedés ne essék, az angol bulldog nagyon energikus és rohangálni is szeret, de nem 5 kilométert egyszerre. Ez a fajta nem bírja a nagy távolságokat, mivel túlzott fizikai igénybevétel esetén lapos arca és rövid pofája miatt csak nehezen kap levegőt. Gyors játékmenetekkel is ki lehet fárasztani. Túl meleg vagy túl hideg időben is kerülni kell az edzést, mivel mindegyik veszélyes lehet. Viszont valamilyen oknál fogva az angol bulldogok nagyon szeretnek gördeszkázni, és kifejezetten jók is benne.