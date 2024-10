A csivava kölyök energia-, fehérje-, ásványianyag- és vitaminszükséglete sokkal nagyobb, mint egy felnőtt kutyáé. Testük fenntartása mellett a növekedéshez is szükségük van energiára és tápanyagokra. A csivava kölykök immunrendszere 8 hónapos korukig, fokozatosan fejlődik ki. A megfelelő antioxidánsokkal, így többek közt E-vitaminnal segíthetjük a természetes védekezőképességük kialakulását a nagy változások, felfedezések időszakában, amikor még minden új nekik. Emésztési funkcióik is eltérnek a felnőtt csivavákétól: emésztőrendszerük még nem teljesen fejlett, ezért fontos, hogy jól emészthető fehérjéket biztosítsunk számukra, amelyeket hatékonyan hasznosítanak. A rostok, például az útifű kiegyensúlyozott bevitele megkönnyítheti a bélmozgást és hozzájárulhat a jó széklethez.

Hasonlóképpen a kölyökkutyák fogazata – kezdve a tejfogakkal vagy első fogakkal, majd a maradandó fogakkal – is fontos tényező, amelyet figyelembe kell venni a kutyaeledel méretének, formájának és keménységének kiválasztásakor. Ez a növekedési fázis egyben nagy energiaszükségletet is jelent, ezért a tápnak magas energiatartalommal kell rendelkeznie (Kcal/100 g tápban kifejezve), miközben az összes többi tápanyag koncentrációja is magasabb lesz a szokásosnál egy speciálisan összeállított növekedési tápban. Hat hónapos korukig ajánlott a napi adagot három étkezésre osztani, majd áttérni a napi két étkezésre.