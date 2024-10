A tacskó eledelének kiválasztásakor számos tényezőt kell figyelembe venni: életkor, életmód, aktivitási szint, fizikai állapot és egészségi állapot, beleértve az esetleges betegségeket vagy érzékenységeket is. A táplálék energiát biztosít a kutya létfontosságú funkcióinak ellátásához, és a teljes értékű tápanyagkészítménynek megfelelő egyensúlyban kell tartalmaznia minden tápanyagot, hogy egyikből se legyen hiány vagy többlet, mivel mindkettő káros hatással lehet a kutyára. A kutya húgyutainak egészsége érdekében mindig álljon a rendelkezésére tiszta és friss víz. Meleg időben, és különösen, ha sportolni megy, vigyen magával vizet, hogy kutyája gyakran tudjon inni. Az alábbi ajánlások egészséges állatokra vonatkoznak. Ha kutyájának egészségügyi problémái vannak, kérjük, forduljon állatorvosához, aki speciális állatorvosi étrendet fog előírni számára.

A tacskó kölyökkutyák energia-, fehérje-, ásványianyag- és vitaminszükséglete sokkal nagyobb, mint a felnőtt kutyáké. Testük fenntartása mellett a növekedéshez is szükségük van energiára és tápanyagokra. A tacskókölykök immunrendszere 10 hónapos korukig, fokozatosan fejlődik ki. A megfelelő antioxidánsokkal, így többek közt E-vitaminnal segíthetjük a természetes védekezőképességük kialakulását a nagy változások, felfedezések és új találkozások időszakában. Emésztési funkcióik is eltérnek a felnőtt tacskókétól: emésztőrendszerük még nem teljesen fejlett, ezért fontos, hogy jól emészthető fehérjéket biztosítsunk számukra, amelyeket hatékonyan hasznosítanak. A prebiotikumok, például a frukto-oligoszacharidok segítenek megóvni az emésztőrendszer egészségét és a bélflóra egyensúlyát, ami jó állagú székletet eredményez.

Hasonlóképpen a kölyökkutyák fogazata – kezdve a tejfogakkal vagy első fogakkal, majd a maradandó fogakkal – is fontos tényező, amelyet figyelembe kell venni a kutyaeledel méretének, formájának és keménységének kiválasztásakor. Ez az intenzív növekedési fázis egyben nagy energiaszükségletet is jelent, ezért a tápnak magas energiatartalommal kell rendelkeznie (Kcal/100 g tápban kifejezve), ugyanakkor az összes többi tápanyag koncentrációját is az igényeikhez kell igazítani, különös tekintettel a kalciumra és a foszforra, amelyek fontos szerepet játszanak a tacskókölykök csontjainak és ízületeinek fejlődésében. Hat hónapos korukig ajánlott a napi adagot három étkezésre osztani, majd áttérni a napi két étkezésre.