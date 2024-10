A dalmaták szőrzete nemcsak gyönyörű, de viszonylag könnyen karban is tartható. Ha hetente egyszer átkeféli gumifésűvel, az általában elég, hogy a szőr sima és fényes maradjon, és eltávolítsa a laza szőrszálakat. A dalmaták teljes körű ápolásának részeként ajánlott az alkalmi fürdetés is, és a körmöket igény szerinti gyakorisággal kell vágni. Mint minden fajtánál, itt is figyelmet kell fordítani a foghigiéniára. Az otthoni, napi fogmosás mellett rendszeres szűrővizsgálatokon is részt kell venniük. Végezetül a dalmaták füleit is rendszeresen ellenőrizni és tisztítani kell a fertőzés megelőzése érdekében.