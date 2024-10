Energiabomba

Jobb előre tudni: A német juhászkutya rendkívül magas energiaigényű fajta. Kecsegtető ötlet beszerezni egy ilyen kutyát, azonban fontos tudni, hogy nem mindenkinek való. Élvezik a napi rendszerességű, nagy mennyiségű testmozgást, olyannyira, hogy a német juhászkutyák könnyedén elkísérik a gazdát hosszú futásokra is, és órákon át trappolnak mellette.



A többi fajtához hasonlóan a német juhászkutya is szenvedhet egészségügyi problémáktól, ha egyes fizikai jellemzői túlzóak, ami esetükben a ferde, „lejtős” hátat jelenti. Ez a tulajdonság a kutya kiállításokra való tenyésztéséből ered, mert a tenyésztők úgy gondolták, hogy az elegáns vonalvezetés és a rövidített lábak miatt a kiállítási porondon szereplő kutya lendületesen és kecsesen járkál majd. Javasoljuk, hogy szükség esetén kérjen tanácsot állatorvosától, és mindig csak felelős tenyésztőtől szerezzen be kutyát.