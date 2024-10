A dán dogként is ismert kutya lehet, hogy nem dán, de kétségkívül az egyik legnagyobb kutyafaja. A legnagyobb kutyák esetében a mérleg nyelve nem sokkal 80 kg felett áll meg, és ezeket a hatalmas ebeket az ókori napisten után a kutyák Apollójának is szokás nevezni. Ugyan a német dogok méretüket tekintve dobogós helyezettek, de elég férőhely és megfelelő nevelés esetén kedves családi kutyákká válhatnak: akkora helyet foglalnak majd el a szívében is, mint az otthonában.

Hivatalos név: német dog

Eredete: Németország