A belga griffon

Ezek az intelligens, kiegyensúlyozott kutyák éberek, büszkék és robusztusak. Gyakorlatilag szögletesek, jó csontszerkezettel rendelkeznek, de ennek ellenére elegáns testfelépítésűek és kecsesen mozognak. Szinte emberi kifejezésük felhívja a figyelmet. Nem félénkek vagy agresszívak, nagyon éberek, és erősen kötődnek az emberi társaikhoz.

All the three breeds (Griffon Bruxellois, Griffon Belge and Petit Brabançon are descended from a small rough-coated dog that went by the name Smousje, which had been found in the Brussels region for centuries. Ezeket a kis kutyákat szekerek védelmére tenyésztették, és arra, hogy az istállókat rágcsálómentesen tartsák. A két griffon durva szőrrel rendelkezik, és szín alapján megkülönböztethető, míg a brabanti kis griffonnak rövid szőre van.

Forrás: főbb tények és jellemzők a Fédération Cynologique Internationale (FCI) szervezettől származnak