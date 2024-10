Minden, amit a fajtáról tudni kell



A labrador retrieverek határozottan nem szeretnek a kanapén henyélni. Úszás, játék – nem azt mondta valaki, hogy „Hozd ide"? – és hosszú séták a gazdival... a labrador mindig és mindenre készen áll. Beleértve a kiképzést is. A kiképzés általában könnyű és eredményes, köszönhetően a fajta intelligenciájának. Kiegyensúlyozott és játékos kutya, és ha már jól kiképezték, a legtöbb labrador igazán jól kijön a gyerekekkel. Gyakran használják terápiás kutyaként, és a jellemvonásai miatt kiváló segítő, például vakvezető kutyának is alkalmas. Emellett udvarias is.

Fontos szem előtt tartani, hogy ez a fajta egy meglehetősen komoly motivációs tényezővel bír – ez pedig az étvágya! Éppen ezért a többi fajtához képest nagyobb kihívást jelenthet a labrador retriever egészséges testsúlyának a fenntartása. Azonban kiegyensúlyozott, a labradorok igényei szerint összeállított étrenddel, sok mozgással és egy jó állatorvos segítségével egészséges és elégedett kutyája lehet.

Meglehetősen robusztusak és izmosak, erős állkapoccsal és nagy orral rendelkeznek. Általában barna vagy mogyorószínű szemük lágy, intelligenciát és odaadást sugároz. Amikor egy labrador retriever a gazdájára néz, a közöttük lévő kapcsolat mindenki számára egyértelmű.

A labradorok szőrzete rövid, vastag és sima, időjárásálló aljszőrzettel. A fajta sárga (a világos krémszíntől a rókavörösig terjedő), barna vagy teljesen fekete színű is lehet. A gyakran tornamutatványokat végző farkuk születéskor meglehetősen vastag. Teljesen sűrű szőrrel van borítva, ez adja a labrador farkának a kerek formáját, amit általában „vidrafarknak” neveznek. Jó tanács: ha egy labrador örül, hogy látja, ne álljon a farka útjába!

A barátságos, kedves temperamentumáról ismert labrador retriever kiválóan alkalmazkodik szinte bármilyen élethelyzethez. Családi kutyaként türelemmel megvárja, amíg a gyerekek hazaérnek az iskolából, és örömmel indul a kertbe, hogy játsszon velük. Bár a labradorok ugatnak, ha idegen vagy hangos zajokat hallanak, nem jó házőrző kutyák – ha jól szocializálódnak, nem mutatnak agresszivitást, és nem viselkednek rosszindulatúan az emberrel vagy más háziállatokkal szemben.