Mivel a pomerániai törpespicc nagyon apró, az átlagosnál kisebb a mozgásigénye. Azonban így is szüksége van napi egy sétára, ideális esetben kettőre, hogy megmozgathassa a kis lábait és körülszimatolhasson a szabadban. A pomerániai törpespicc kis mérete miatt a kutyaparkokat jobb elkerülni, mivel a nagyobb fajták véletlenül feldönthetik – és ők maguk néha „beleköthetnek” a nagyobb kutyákba. Az otthoni kertben vagy udvarban is fontos, hogy szemmel tartsuk, mivel ezek a miniatűr Houdinik arról is ismertek, hogy könnyen megszöknek – akár apró réseken keresztül is. A pomerániai törpespicc hajlamos lehet idővel az elhízásra, ezért gondoskodni kell a fizikai aktivitásáról, noha semmit sem szeret jobban, mint az ölünkbe bújni.