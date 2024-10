Ennek a fajtának nagyon jellegzetes külseje van, amit a sajátos göndör bundájának köszönhet. Sajnos ennek ellenére nagyon kevés példány van belőlük, ahogyan egyik őséből, az ír vízispánielből is. Nemrég a kihalás fenyegette a fajtát.



Szelíd, gyengéd és türelmes a gyermekekkel, illetve más állatokkal is, továbbá ügyes vadászok, emellett szerető és játékos családi kedvencek is.



