A mini kutyafajták csoportjának népszerű tagja, a mopsz egy hordóalakú mókamester. Egyedi megjelenésével mindig az est sztárja, ráadásul kedves, játékos a természete is. Könnyen karbantartható a szőrzete, nem igényel túl sok testmozgást, és még csak nem is ugat sokat. A mopsz mottóként használhatná a közismert „Multum in Parvo” latin mondást, amely annyit jelent, hogy „Sok minden egy kicsi testben.”

Hivatalos név: mopsz

Egyéb nevek: mopsz kutya, kínai mopsz

Eredete: Kína