Hajlamosak lehetnek egy bizonyos gyomorproblémára is.

Más nagy testű kutyákhoz hasonlóan a rottweilereknél is fennállhat a gyomor dilatációjának (vagy „puffadás”) veszélye. Ez egy potenciálisan súlyos állapot, amelyet a gyomorban felgyülemlő gázfelesleg okoz. Szerencsére rengeteg megelőző intézkedést lehet tenni ellene. Például, mivel ezt gyakran az egyidejűleg túl sok evés és/vagy ivás okozza, az ételadagot több étkezésre kell elosztani naponta. Egy speciálisan erre a célra kialakított tál is segíthet lassítani az evésüket. Fontos, hogy a rottweilere az étkezést követően csak egy hosszabb pihenő után végezzen komolyabb testmozgást. A tünetek közé tartozhat a puffadt has, a túlzott nyálelválasztás és az öklendezés – és mivel az azonnali kezelés létfontosságú, azonnal konzultáljon állatorvosával.