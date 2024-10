A siba inu kölyökkutyák energia-, fehérje-, ásványianyag- és vitaminszükséglete sokkal nagyobb, mint a felnőtt kutyáké. Testük fenntartása mellett a növekedéshez is szükségük van energiára és tápanyagokra. A siba inu kölykök immunrendszere 10 hónapos korukig, fokozatosan fejlődik ki. A megfelelő antioxidánsokkal, így többek közt E-vitaminnal segíthetjük a természetes védekezőképességük kialakulását a nagy változások, felfedezések és új találkozások időszakában. Emésztési funkcióik is különböznek a felnőtt siba inukétól: emésztőrendszerük még nem teljesen fejlett, ezért fontos, hogy jól emészthető fehérjéket biztosítsunk számukra, amelyeket hatékonyan hasznosítanak. A prebiotikumok, például a frukto-oligoszacharidok segítenek megóvni az emésztőrendszer egészségét és a bélflóra egyensúlyát, ami jó állagú székletet eredményez. Egész életük során fontos, hogy a labrador retrievereket ne etessük emberi táplálékkal vagy zsíros falatokkal. Inkább a napi adagból vett tápszemekkel jutalmazzuk őket, és a túlzott súlygyarapodás megelőzése érdekében szigorúan tartsuk be a csomagoláson feltüntetett etetési útmutatót.