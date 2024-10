Érzékeny bőrük problémát okozhat

A west highland white terrier azon kutyák csoportjába tartozik, amelyek hajlamosak lehetnek az „allergiás dermatitisre” – illetve általánosságban az allergiára. Az allergia az immunrendszer túlzott reakciója, amely gyakran viszketést okoz. Ezt a kutya nyalogatással, vakaródzással, harapással vagy dörzsöléssel próbálja meg enyhíteni. Emiatt több helyen is bőrelváltozás alakulhat ki, amely nyomán fertőzések, élesztőgombák vagy baktériumok juthatnak be a szervezetbe. A kiváltó okok között szerepelhetnek a különféle ételek, allergén anyagok vagy éppen a bolhák. Szerencsére többféle megoldás is létezik, amelyek alkalmazásában érdemes állatorvos segítségét kérni, hogy kis kedvencünk élete könnyebb legyen. Vehetünk neki például speciális zoknit, vagy etethetjük terápiás alapokon nyugvó táplálékkal.