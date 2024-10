A kutya gondozása hideg időben

Mielőtt hivatalosan is megérkeznének a téli fagyok, érdemes elgondolkodni néhány általános elővigyázatossági intézkedésen kedvenc ebe számára a tél egészségesen és biztonságosan történő átvészeléséhez. Kezdődjön mindez egy, a tél beállta előtt végzett állatorvosi vizsgálattal, melynek során a már meglévő egészségügyi problémákat ellenőrzik.

Akár hiszi, akár nem, a megfelelő ápolás is fontos része a téli hónapokban az egészség megőrzésének. A nehéz és csapzott szőrzet nem nyújt megfelelő védelmet a kutya bunda alatti bőrének a szélsőséges hideggel szemben. Ha kutyája sok időt tölt a szabadban, rendszeresen ellenőrizze a fülén és mancsán az esetleges fagyásnyomokat. A tél során fontos a talppárnák közötti szőr lenyírása, hogy a lábujjak között minél kevesebb jég tudjon összegyűlni.

Tevékenységek a szabadban, hideg időben

Habár a zimankós hónapokban mi, emberek talán vonzóbbnak találjuk a kanapét és egy puha dunyhát a kintléttel szemben, lényeges szempont, hogy a kutyája ekkor is rutinszerűen végezzen testmozgást, és így ne hízzon el, továbbá minimalizálható legyen a stressz, a letargia és az ingerhiány megjelenésének a kockázata. A kölyökkutyáknál különösen kialakulhatnak olyan viselkedésbeli problémák, mint a nyüszítés, a túlzott ugatás, az ásás, rágás, harapás vagy túlságosan durva játék, amennyiben nem mozognak eleget, és nem égethetik el a kölykök fölös energiáikat.



A kültéri móka még izgalmasabbá tehető, ha a rövid kertvégi hancúrozást egy, a parkba tett kirándulásra vagy egy erdei ösvény felfedezésére cseréljük. Elég csak egy másik sétautat választani, az máris megélénkíti a kutya érzékeit, hiszen ott új vizuális ingerek és szagok érik őt. A kertben is kitalálhatók újabb programok, ami lehet egy akadálypálya építése, esetleg új játékok bevezetése. A fontos szempont az, hogy a kutya a hideg hónapokban is aktív maradjon.