Miért hullik a kutyám szőre?

A kutyáknál a szőrhullás táplálkozási hiányosságok miatt is előfordulhat, amelyek jelenléte egyébként az egészséges bőr és szőrzet kialakulását is elősegítené. A szőr alapvető összetevőjének, a kreatinnak a megfelelő szintetizálásához kéntartalmú aminosavakra van szükség; ezek hiányában a kutya szőrzete lassabban növekedhet, a szőrszálak törékennyé válhatnak, végül pedig szőrhullás is bekövetkezhet. Hasonlóképpen, a biotin kulcsfontosságú tápanyag az egészséges bőr és szőrzet támogatásában, valamint az egyes panaszok, például a szőrhullás elleni védelemben.

Ha a kutyáján szőrhullást tapasztal, akkor az egy összetettebb probléma egyik tünete is lehet. A petefészek- vagy heredaganatok, különösen az idősebb kutyák esetében, helyi szőrhullást okozhatnak – a daganat olyan hormonokat választ ki, amelyek megzavarják a természetes nemi ciklust, és az egészséges szőrzet növekedését.

A Cushing-kór a kutyapopuláció gyakori problémája, amely szintén okozhat szőrhullást. Ekkor olyan daganat alakul ki, amely miatt a kutya mellékveséje túl sok kortizolt termel, melynek eredményeképp elhízás, szőrhullás, sötét foltok és egyéb viselkedésbeli tünetek jelentkeznek. Egy másik állapot, a pajzsmirigy alulműködés – melynek során a kutya hormontermelése nem megfelelően magas – egyik tünete a szőrhullás.

Szőrhullás elleni védelem

A szőrhullás összetettebb okait, mint például a Cushing-kórt, állatorvosnak kell kezelnie és gondosan felügyelnie. Ugyanakkor Ön is segíthet abban, hogy otthonában megvédje házi kedvencét a szőrhullástól:

Győződjön meg róla, hogy betartja a bolhák és azok petéi elleni rendszeres, hatékony kezelésre vonatkozó ajánlásokat

Használjon bőrgyógyászatilag jóváhagyott, speciális kutyasampont, hogy enyhítse a viszketést, és ezáltal megakadályozza a vakarózást

Biztosítson kutyájának tápanyagokban gazdag eledelt bőre és szőrzete megfelelő állapota érdekében; az táplálék tartalmazzon biotint, és kiváló minőségű, jól emészthető fehérjéket

Ha szőrhullást észlel, fontos, hogy kutyáját vigye állatorvoshoz, az alapos átvizsgálás és a megfelelő kezelés végett. Bármikor kérhet tanácsot állatorvosától azzal kapcsolatban, hogy miként óvja kutyája bőrét és szőrzetét.