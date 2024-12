Mivel minden kutyafajtának megvannak a maga sajátos igényei, fontos, hogy Ön milyen tápot választ felnőtt Bichon Frise kutyája számára. Az életkortól függetlenül a kutyának egy teljes értékű és kiegyensúlyozott, kifejezetten az optimális egészség fenntartását elősegítő tápanyagokban gazdag tápra van szüksége. A 12 hónaposnál idősebb kutyák számára alkalmas ROYAL CANIN® Bichon Frise Adult kifejezetten úgy van összeállítva, hogy a felnőtt Bichon Frise minden tápanyagigényét kielégítse. Az e formulában szereplő tápanyagok megfelelő kombinációja segít egészségesen tartani a kutya húgyrendszerét. A ROYAL CANIN® Bichon Frise Adult ásványianyag-tartalma is megfelelő, de az is fontos, hogy Ön gyakori ivásra ösztönözze a kutyát – ez segít fenntartani a megfelelő hidratáltságot, emellett támogatja a húgyrendszer optimális egészségét. A kutya bőrének egészségi állapota hatással van a szőrzet egészségére is. A Bichon Frise bolyhos fehér szőre folyamatosan nő és ezért a szőrzet egészségét támogató tápanyagokon kívül extra ápolást is igényel. A ROYAL CANIN® Bichon Frise Adult táp borágó olajjal és onmega-3 zsírsavakkal (EPA és DHA) kiegészített a bőr védvonal funkciójának támogatása érdekében, ami hozzájárul a bőr jó általános egészségi állapotához. A tápanyagok e gondosan összeállított komplexe segít biztosítani a kutya szőrzetének jó tápláltságát és egészségét. A ROYAL CANIN® Bichon Frise Adult táp segít fenntartani a kutya ideális testsúlyát is. Ezen túlmenően a ROYAL CANIN® Bichon Frise Adult különlegesen kialakított tápszemcséje a kalciummal kelátot képező anyagokat tartalmaz a fogkő képződésének és lerakódásának lelassítása érdekében. Ez hozzájárul a kutya jó általános szájhigiéniai állapotához. A ROYAL CANIN®-nál mi elkötelezettek vagyunk amellett, hogy a kedvenc szükségleteinek megfelelő táplálási megoldásokat nyújtsunk. Minden termékünk átfogó minőségellenőrzési eljáráson esik át az optimális minőség biztosítása, illetve a kutya különleges diétás igényeinek és életmódjának való megfelelés érdekében. Ez azt jelenti, hogy az Ön ROYAL CANIN® Bichon Frise Adult tápot fogyasztó kutyája egy teljes értékű és kiegyensúlyozott tápot kap.